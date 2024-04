Il Milan blinda il baby talento: il rinnovo è UFFICIALE

Il Milan ha messo nero su bianco il rinnovo del baby talento: ha firmato fino al 30 giugno 2028, i rossoneri lo hanno blindato

Firma ufficiale, tutto secondo le previsioni. Il Milan guarda al futuro e blinda uno dei talenti della sua Primavera, attesa dalla Final Four di Youth League con la semifinale contro il Porto in programma il 19 aprile.

Capitano della squadra allenata da Abate è Kevin Zeroli, centrocampista classe 2005, che in questa stagione ha debuttato anche in prima squadra (il 30 dicembre contro il Sassuolo). Il giovane calciatore ha appena firmato il rinnovo di contratto: il Milan ha annunciato, infatti, il prolungamento del 18enne fino al 30 giugno 2028, come anticipato da Calciomercato.it.

Zeroli è approdato in rossonero nel 2010 e da allora ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile, fino ad arrivare ad indossare la maglia di capitano della Primavera e esordire con i grandi in campionato. Per lui in questa stagione si contano trenta presenze complessive (due in prima squadra considerato l’ingresso in campo nei minuti finali della sfida contro la Roma) con sette reti e due assist.