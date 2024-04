Chiara Nasti scatenata sui social: lady Zaccagni risponde alle polemiche

Chiara Nasti sui social replica alle domande dei fan: lady Zaccagni va all’attacco e rispedisce al mittente le critiche a modo suo

In una stagione condizionata purtroppo per lui da qualche infortunio di troppo, Mattia Zaccagni si consola, fuori dal campo, con la sua famiglia. La sua compagna Chiara Nasti tra qualche mese lo renderà padre per la seconda volta. Dopo la nascita del piccolo Thiago, a novembre del 2022, la coppia è in attesa di una bambina.

Proprio della sua gravidanza, ma non solo, la Nasti, modella e influencer da oltre due milioni di followers su Instagram, ha parlato rispondendo ad alcune domande poste dai fan sul suo profilo. “La piccola si chiamera Dea o Sole – ha spiegato – Nascerà a luglio, non vedo l’ora”. C’è stato spazio, però, anche per una replica a viso aperto ad alcune delle critiche che spesso le vengono rivolte. Sulle sue curve rifatte, ha dichiarato: “Per quanto mi riguarda, se sono grosse sono belle. Anzi, non vedo l’ora di rifarmele nuovamente”. Lady Zaccagni, insomma, va avanti per la sua strada, non curandosi degli haters.