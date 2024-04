Allegri via dalla Juve ma resta in Italia: la pista Napoli è clamorosa

Con Allegri via dalla Juventus, si apre un nuovo possibile scenario incredibile per la permanenza di Max in Serie A

Il futuro di Massimiliano Allegri è sempre più un rebus. La linea che trapela in queste settimane e che vi abbiamo già raccontato diversi giorni fa in esclusiva è che il tecnico toscano non sarà l’allenatore della Juventus per la prossima stagione. L’intenzione di Elkann è quella di rompere con il passato e avviare un nuovo ciclo, con Thiago Motta che sta provando a centrare l’impresa Champions con il Bologna.

Per i bianconeri sarà una svolta radicale, storica, a livello tecnico ed economico vista la pesantezza del contratto di Allegri, con cui hanno un accordo fino al 2025. La sua avventura va verso il capolinea con un anno di anticipo, tra le polemiche e le tante opinioni contrapposte. Max è un tecnico sicuramente divisivo, che ha generato critiche asprissime ma anche tante difese ‘a spada tratta’. Il mister livornese resta comunque molto stimato e apprezzato a livello nazionale e internazionale. Prima di tornare alla Juventus l’occasione Real Madrid, che però Allegri ha – a sorpresa – deciso di declinare proprio per sposare di nuovo i colori bianconeri.

Allegri al Napoli: ecco il sogno

Ora dovrà dire sì ad altri, con l’estero che può essere un’ipotesi affascinante e magari anche fattibile. Anche se probabilmente la sua preferenza andrebbe comunque verso una panchina in Italia. Una big che cerca disperatamente un tecnico di alto livello è il Napoli, che sta provando in tutti i modi a convincere Antonio Conte, navigando poi tra le alternative Italiano e forse Pioli. Ma c’è un sogno in casa azzurra.

Di sicuro lo è per Guido Trombetti, che su ‘Il Mattino’ ha lanciato proprio questo clamoroso scenario: Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli. “Devo raccontarvi questo sogno di mezza primavera“, scrive sul quotidiano partenopeo. Una suggestione, un’ipotesi che in ogni caso potrebbe anche non essere così assurda e irrealizzabile. L’ostacolo magari può essere l’ingaggio, che va oltre i 7 milioni di euro all’anno, e appunto l’ultima stagione che la Juventus dovrebbe riconoscere al suo attuale allenatore. Discorsi e accordi economici al momento lontani. A De Laurentiis Allegri è sempre piaciuto, qualche anno fa aveva già provato a portarlo a Castelvolturno. Chissà…