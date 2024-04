Alex Sandro via dalla Juventus, destinazione assurda: giocherà la Champions

Mentre la Juventus in campo non va oltre lo 0-0 con il Torino, è già calciomercato: via Alex Sandro, destinazione assurda

La scelta è fatta ed ora va soltanto ratificata. La Juventus è già proiettata al futuro e alla costruzione di una squadra che possa lottare fino alla fine per riportare lo scudetto a Torino, sponda bianconera.

Per farlo Giuntoli ha incassato la fiducia incondizionata di John Elkann, con paletti chiari su come operare: sarà una Juventus ‘sostenibile’ quella che sarà affidata con ogni probabilità a Thiago Motta. L’attuale allenatore del Bologna prenderà il posto di Allegri per il quale la seconda esperienza in bianconero si chiuderà con un anno di anticipo rispetto al contratto attualmente in vigore.

Cambio in panchina, ma cambi (e non pochi) anche in campo. La nuova Juventus partirà senza alcuni calciatori che negli ultimi anni hanno rappresentato delle vere e proprie colonne. Rabiot sembra non voler rinnovare, ma anche Alex Sandro è ai saluti. In questo caso, la decisione di mettere fine all’avventura in bianconero è già stata presa e per l’ex Porto c’è ora da decidere da dove ripartire.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro piace all’Atletico Madrid

L’esterno portoghese è reduce da un paio di stagioni sottotono e deve ora scegliere la prossima squadra. Nel mirino qualche tempo fa dell’Atletico Madrid, come racconta ‘Relevo’, il 33enne piace molto in patria dove ci sono diverse società che hanno già fatto trapelare l’interesse a ingaggiarlo a parametro zero.

Tra queste, stando a quanto riferito da ‘Antenados no futebol’ c’è anche il Corinthians che sta cercando di convincere Alex Sandro a tornare in Brasile. Dal canto suo, il calciatore in scadenza con la Juventus prende tempo e vuole valutare in maniera attenta tutte le opportunità a disposizione prima di scegliere la prossima squadra, con la possibilità di restare in Europa con i Colchoneros.