Il club sarà ceduto entro l’estate: pronti 100 milioni di euro

Il club di Serie A si prepara al cambio di proprietà: sembra imminente la cessione delle quote societarie

Con la stagione che sta per volgere al termine, il club di Serie A è in procinto di cambiare proprietà con l’imminente passaggio di quote societarie.

Non è passata inosservata la presenza di Augusto Balestra, socio e frontman del fondo Orienta Capital Partners, sabato sera allo stadio Dall’Ara dove Bologna e Monza hanno pareggiato nell’anticipo del sabato sera valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Occhi sulla formazione brianzola che potrebbe cambiare proprietà da qui a stretto giro di posta.

La trattativa per rilevare le quote di maggioranza, infatti, va avanti ormai da mesi. Contrattazioni partite dalla fine dello scorso inverno per la cessione del pacchetto di maggioranza del club lombardo da parte di Fininvest. In ballo c’è il 60-70% delle quote per una cifra intorno ai 100 milioni di euro come riportato da Tuttosport. Già in autunno c’erano stati approcci da parte di investitori americani e arabi, ma quelle chiacchierate esplorative non hanno portato a nulla di concreto contrariamente a quanto avvenuto con Orienta a inizio marzo.

Monza verso la cessione delle quote: la situazione

Orienta Capital Partners è una società specializzata in investimenti intersettoriali con sede a Milano e Forlì ed è pronta a fare il suo ingresso nel mondo del calcio prelevando una quota di maggioranza del club brianzolo, anche se la famiglia Berlusconi e Fininvest non usciranno del tutto di scena, almeno per ora.

Un’operazione, quella del passaggio societario, che sarà accompagnata dall’amministratore delegato Adriano Galliani, al Dall’Ara proprio al fianco di Balestra. Quest’ultimo potrebbe diventare il nuovo presidente del Monza mentre Gallini resterà a disposizione del club, fornendo tutte le sue conoscenze ed esperienza in ambito calcistico. Le parti puntano a completare gli step necessari in tempo utile per l’estate, in modo da riprogrammare la prossima stagione in Serie A, la quarta consecutiva dopo la storica promozione targata Silvio Berlusconi.