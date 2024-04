Il club ci ripensa, sfuma l’affare per la Juventus: Giuntoli deve rivedere i suoi piani

Brutte notizie dalla Premier League per la Juventus che rischia di veder sfumare un affare in vista dell’estate

Si avvicina la sessione estiva di calciomercato e la Juventus rischia già di dover rinunciare a un obiettivo adocchiato da tempo da Cristiano Giuntoli.

Dopo il pareggio con il Torino, la Juventus si proietta sui prossimi impegni tra Coppa Italia e campionato, ma con un occhio rivolto inevitabilmente alla prossima sessione estiva di calciomercato vista l’imminente fine della stagione sportiva. E con il ritorno in Europa, la squadra bianconera avrà bisogno di rinforzi sia in senso numerico che qualitativo. Ecco perché – da tempo – il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino Mason Greenwood, attaccante inglese classe 2001 di proprietà del Manchester United ma attualmente in prestito al Getafe.

Legato ai Red Devils da un altro anno di contratto, il giocatore di origini giamaicane è finito da tempo nel mirino della Juventus, anche come possibile contropartita tecnica nell’ambito di una eventuale cessione di Bremer al Manchester United, con gli inglesi che avevano offerto il cartellino dell’attaccante classe 2001 per ottenere uno ‘sconto’ sull’acquisto del difensore brasiliano ex Torino.

Calciomercato Juventus, rischia di sfumare il colpo Greenwood

Autore di otto gol e cinque assist con la maglia del Getafe tra campionato spagnolo e Coppa del Re, in questi mesi Mason Greenwood ha attirato su di sé l’attenzione di molti altri club, in particolar modo di Premier League.

In estate il Manchester United potrebbe lasciar andare Mason Greenwood provando ad incassare quanto più possibile dalla sua cessione. Il giocatore ha estimatori anche in Spagna, in particolar modo Atletico Madrid e Barcellona, ma anche il Getafe ci starebbe pensando anche se difficilmente potrebbe pagare interamente l’ingaggio percepito dall’attaccante classe 2001.

Secondo il Daiyl Mail, infine, il Manchester United potrebbe anche ripensarci e tentare di trattenere Greenwood offrendogli il rinnovo di contratto con la Juventus che dovrebbe così rinunciare a un obiettivo di mercato per rinforzare il reparto offensivo.