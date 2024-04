Colpo a zero della Juve, nuove conferme: “È quasi fatta”

Le ultime di calciomercato Juventus nella diretta Twitch di Tv Play: “Giuntoli è fiducioso sulla chiusura dell’operazione”

Tanto calciomercato Juventus nella diretta Twitch di Tv Play. Il focus sui bianconeri è stato fatto con Paolo Bargiggia, il quale è andato netto su Dusan Vlahovic: “Resterà a Torino”.

Non solo Vlahovic, per Bargiggia anche Chiesa rimarrà in bianconero: “Ad oggi non ha molte possibilità di partire – le sue parole – Troveranno una soluzione ponte con un rinnovo di un anno” del contratto in scadenza attualmente a giugno 2025.

Andranno via, invece, “Milik e Kean“, oltre a Soule di ritorno dal prestito al Frosinone: “Per diventare auto sostenibile, la Juve dovrà fare cassa e con Soulé può farlo”. Ma il grosso ‘sacrificio’ potrebbe essere un altro, ovvero Gleison Bremer nel mirino del Manchester United: “La clausola esiste, ma può essere tolta mettendo soldi in più sull’ingaggio del giocatore. Giuntoli comunque non vuole cederlo”.

Yildiz “è incedibile”, ha evidenziato Bargiggia anche se il rinnovo del turco è in stand-by come raccontatovi da Calciomercato.it. Dalle uscite, potenziali e certe, alle possibili entrate. “Felipe Anderson è quasi fatta“.

Juventus, arriva Felipe Anderson: “3 milioni netti”

“Da un paio di mesi ha in mano l’offerta da 3 milioni netti e bonus dei bianconeri – ha rivelato Bargiggia – Giuntoli è fiducioso sulla chiusura”.

“La Juve farà un’altra operazione sulle corsie esterne, piace molto Greenwood. In prestito sarebbe un’operazione possibile. E Zaccagni? È seguito, ma credo sia più il suo agente a mettere in mezzo la Juve. I bianconeri però osservano”, ha concluso Bargiggia a Tv Play.