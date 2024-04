Gol Viola, la verità ad Open Var: “Ecco perché è regolare”

Arriva l’analisi del gol del Cagliari che ha fatto tanto discutere. A spiegare cosa è accaduto è il Responsabile del Settore Tecnico, Matteo Trefoloni

Il secondo gol del Cagliari, quello del 2 a 2, contro l’Inter, è finito sotto la lente di ingrandimento. Ad Open VAR, Matteo Trefolini spiega così quanto successo a San Siro.

Nel mirino c’è chiaramente il tocco di braccio di Lapadula, che involontariamente, serve Viola per la rete del pareggio. Arriva così il dialogo alla sala VAR di Lissone: “Braccio, ma non è assolutamente volontario. A me sembra un movimento molto naturale. Non vede nemmeno il pallone e comunque viene anche pressato”.

Inter-Cagliari, Trefoloni: “Il tocco è accidentale, gol regolare”

A conferma che si tratta di rete regolare e che la scelta presa è corretta è poi il Responsabile del Settore Tecnico, Trefoloni:

“Pensiamo che sia un gol regolare – afferma Dazn -. Il pallone arriva da dietro ed è inatteso. E’ un movimento in corsa, Lapadula sta provando a divincolarsi da un avversario. Non vediamo un braccio largo, per questa ragione è un’azione non punibile. Se fosse stato lui a segnare, sarebbe stato annullato. Se il tocco è accidentale e arriva ad un compagno, la rete è regolare. Stiamo provando a dare una linea per tutti gli arbitri, sarebbe importante dare coerenza e uniformità,”