Inter-Cagliari nella bufera: “Errore vergognoso, è un mistero”

Ecco cosa è successo a San Siro nel secondo tempo di Inter-Cagliari, match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A

Partita rocambolesca quella di San Siro, in cui il Cagliari è riuscito a riprendere l’Inter per ben due volte. Al gol di Thuram ha risposto Shomurodov. Poi la squadra di Simone Inzaghi si è riportata avanti con Hakan Calhnaoglu, perfetto dal dischetto.

Ma gli uomini di Ranieri sono stati bravi a pareggiarla grazie a Viola, che ha sfrutta un assist involontario di Lapadula. Proprio il tocco dell’attaccante peruviano ha fatto arrabbiare i nerazzurri, che volevano che la rete venisse annullata.

Maurizio Russo sul proprio profilo X conferma tutto: “E’ netto il tocco di gomito di Lapadula immediatamente prima del gol di Viola. Ma il VAR non interviene per far rivedere l’azione all’arbitro”.

Inter-Cagliari, social scatenati: “Var muto”

Anche i tifosi sui social hanno commentato quanto visto a San Siro, in occasione del gol di Viola. Il tocco di Lapadula non è passato inosservato e c’è chi come Gianluca Ansaldi si chiede come sia possibile che il VAR sia rimasto muto: “Il silenzio è un mistero”, scrive su X.

Paradise Ebbasta aggiunge: “Mai visto un errore così clamoroso nell’era della VAR, veramente una vergogna!”

Se segniamo noi nel modo in cui segna Viola ci fanno un esposto gli avvocatjssjmj e le armate di Ulan Bator iniziano a fumare a livelli mai visti. — Džanluca (@GianScudieri) April 14, 2024

2-2 da annullare.

Braccio netto di Lapadula che di fatto passa la palla a Viola che pareggia.

Var muto.

Rimane un mistero sul silenzio. — Gianluca Ansaldi (@gianlucaansaldi) April 14, 2024

Mai visto un errore cosi clamoroso nel era della Var, veramente una VERGOGNA!#InterCagliari —  Paradise Ebbasta  (@ParadiseEbbasta) April 14, 2024