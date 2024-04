Furia Chiesa in Torino-Juventus: la verità sulla multa

In ambienti bianconeri è iniziata a girare la voce di una multa salata in arrivo per il numero 7 a causa della reazione rabbiosa nel derby dopo la sostituzione. Come stanno le cose

Chiesa è stato fra quelli che ha deluso di più nel derby della Mole di sabato scorso. Allegri lo ha tolto a metà ripresa, mettendo al suo posto Yildiz, e lui – per usare un eufemismo – non l’ha presa benissimo.

Appena accomodatosi in panchina, dopo aver lanciato una bottiglietta e toltosi la maglia allontanando i suoi compagni, il classe ’97 è letteralmente sbottato contro il tecnico livornese. Secondo la ricostruzione di ‘Dazn’, l’esterno bianconero ha detto: “Sono sempre io il primo cambio!”.

Ovviamente la reazione rabbiosa del classe ’97 ha scatenato tante reazioni tra i tifosi e non. Da domenica, in ambienti bianconeri, è iniziata a girare la voce di una multa salata in arrivo per il numero 7. Interpellata da Calciomercato.it, la Juventus ha però smentito. A meno di ripensamenti, quindi, il figlio d’arte non verrà sanzionato.

Chiesa tra rinnovo e addio alla Juventus

Autore di 8 gol e 2 assist, Chiesa non è certo di rimanere alla Juventus. Nelle ultime settimane sarebbero ricominciati i dialoghi col suo agente per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025, ma da parte di Giuntoli c’è la disponibilità a trattare la sua cessione.

Per il ventiseienne non c’è la fila, se non altro perché dopo il ritorno dal grave infortunio ha manifestato una preoccupante fragilità fisica. Le prestazioni, poi, non sono state all’altezza, fatta eccezione per il super avvio di stagione. L’addio di Allegri, col quale non è mai scattato il feeling, potrebbe essere una spinta per la permanenza a Torino, a patto che si giunga a un’intesa per il prolungamento.