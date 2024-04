Felipe Anderson, futuro scelto: ecco il comunicato UFFICIALE

E’ arrivato il comunicato ufficiale da parte del calciatore che ha fatto chiarezza sul proprio futuro. Ora è proprio tutto scritto

Ora è davvero ufficiale, il calciatore ha deciso di lasciare la Lazio e lo ha comunicato con una nota apparsa sui propri canali.

Un futuro segnato da tempo quello di Felipe Anderson, che è pronto, dunque, a proseguire la propria avventura ancora in Serie A, ma in un’altra squadra. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, d’altronde, il brasiliano e la Juventus hanno fatto passi avanti significativi verso la firma.

Lazio, addio Felipe Anderson: “Niente accordo sul rinnovo”

Nel frattempo, Anderson ha così detto addio ai biancocelesti. Con il comunicato, il giocatore ha voluto ringraziare il mondo capitolino, salutando i suoi tifosi:

“Per rispetto alla Lazio e a tutto il suo popolo che ha sempre sostenuto vi comunico che non ho trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la Società e quindi seguirò un’altra strada la prossima stagione. Ho sempre dimostrato con i fatti la mia professionalità e il mio impegno nei confronti della Lazio, quindi vi assicuro che continuerò a dedicarmi fino all’ultimo giorno del mio contratto per onorare questa maglia. Grazie di tutto!”.

Le dichiarazioni ufficiali di Felipe Anderson arrivano così dopo le parole dell’agente di Zaccagni, che di fatto ha chiesto la cessione in estate, e quelle di Luis Alberto. Sarà davvero un’estate calda per la Lazio, che dovrà capire anche cosa ne sarà di Ciro Immobile.