“Ha già firmato”: la Juventus chiude il primo colpo

La Juventus ha chiuso il primo colpo dell’estate 2024: la firma è già stata messa, l’annuncio dopo la conquista della Champions

Prima la Champions, poi l’annuncio. La Juventus deve concentrarsi ancora sul campo per conquistare i punti che le mancano per essere ufficialmente qualificata alla prossima Champions League.

Questo però non frena Cristiano Giuntoli, già molto operativo sul mercato. La priorità è individuare il nuovo allenatore, considerato che per Allegri ormai si è ai titoli di coda. Thiago Motta è il grande favorito e salvo sorprese sarà lui a dover guidare il nuovo progetto bianconero. Prima però del nuovo tecnico, la dirigenza juventina avrebbe già perfezionato un acquisto: si tratta di Felipe Anderson, pronto ad unirsi alla società piemontese alla fine del suo contratto con la Lazio (30 giugno 2024).

Le proposte di Lotito non hanno convinto il brasiliano, alla ricerca di un progetto più ambizioso e meglio remunerato. Due condizioni che ha trovato nella Juventus: Calciomercato.it nelle scorse settimane vi ha raccontato dei passi avanti nella trattativa con la proposta fatta all’attaccante.

Calciomercato Juventus, Felipe Anderson ha già firmato

Ora, stando a quanto riferisce Luca Momblano su ‘juventibus’, l’affare sarebbe già stato ratificato con il calciatore che avrebbe anche già firmato un accordo vincolante con la Juventus.

Un’intesa che sarebbe soltanto da annunciare e che diventerà valida appena la squadra bianconera raggiungerà la matematica qualificazione in Champions. Da quel momento in poi ogni momento sarà buono per annunciare l’approdo in bianconero dell’attaccante della Lazio. Felipe Anderson dal suo ritorno in biancoceleste ha realizzato 24 reti e 24 assist.