Allegri, progetto e Mondiale: così Giuntoli può convincere Rabiot | CM.IT

Tiene banco alla Juventus anche il futuro di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a fine stagione: gli scenari sul rinnovo del nazionale francese

Stagione finora dolceamara per la Juventus, scivolata a distanza siderale dall’Inter capolista dopo averla tallonata per oltre metà campionato.

I bianconeri non hanno ancora chiuso il discorso Champions, di vitale importanza per programmare il mercato e la prossima stagione. In estate si preannuncia una rivoluzione in seno alla ‘Vecchia Signora’ e il futuro di Massimiliano Allegri è appeso a un filo sulla panchina della Juve. Dal futuro del tecnico può dipendere anche il destino di Adrien Rabiot, uno dei fedelissimi del livornese e come lo scorso anno nuovamente in scadenza di contratto. Il nazionale francese lo scorso giugno ha rinnovato per una sola stagione, voglioso di riportare la Juventus in Champions League prima di ridiscutere eventualmente i termini di un nuovo accordo. Al momento – come appreso da Calciomercato.it – non si è ancora entrati nel vivo dei negoziati per il rinnovo di Rabiot, con le discussioni rimandate a fine stagione con la mamma-agente Veronique.

Calciomercato Juventus, rinnovo Rabiot: fissato il vertice decisivo

Il vertice decisivo andrà in scena presumibilmente a Champions acquisita, come ha confermato lo stesso Rabiot dopo il derby pareggiato a reti bianche contro il Torino.

“Per il rinnovo ci sarà tempo, ora dobbiamo solo pensare gli obiettivi comuni. Voglio far tornare la Juve in Champions e vincere la Coppa Italia, poi parleremo del mio contratto“, ha chiosato l’ex centrocampista del Paris Saint-Germain. Malgrado una stagione tra alti e bassi, Rabiot rimane un perno della formazione bianconera indipendentemente dal futuro del mentore Allegri e nel corso degli anni ha assunto un ruolo di primo piano anche all’interno dello spogliatoio e in termini di leadership. Per lo stesso Giuntoli non sarebbe facile inoltre reperire sul mercato un profilo del livello e dell’esperienza del 29enne francese, con il responsabile dell’area tecnica dei bianconeri che dovrà trovare l’incastro giusto sull’ingaggio in rapporto al nuovo corso di sostenibilità del club e invocato anche da John Elkann. Rabiot al momento percepisce uno stipendio da oltre 7 milioni di euro a stagione – quasi dieci al lordo – con la Juventus che spera di poter beneficiare ancora del Decreto crescita attraverso una proroga.

L’Intenzione di Giuntoli è quella di spalmare l’ingaggio su più anni e spuntarla sulle big di Premier League, pronte a rifarsi sotto per il nazionale transalpino. La partita sul fronte Rabiot rimane aperta: la Juve può giocarsi le sue carte (qualificazione Champions e al nuovo Mondiale per Club, oltre alla centralità del giocatore nel progetto), puntando inoltre sul fatto che l’ex PSG non ha mai nascosto di trovarsi bene a Torino anche fuori dal terreno di gioco.