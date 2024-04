“A story of sport transformation”: lo Snack Summit sbarca a Dubai il prossimo 17 aprile. L’appuntamento e tutti i dettagli

Lo Snack Summit, il nuovo format ideato dal Social Footbal Summit, sbarca a Dubai. Dopo Riyadh, l’organizzazione dello “Snack Summit Dubai” sbarca a Dubai il prossimo 17 aprile, dalle 10,30 alle ore 13,00 (GMT+4 ora locale Dubai).

Si tratta di un percorso di conferenze della durata di 2 ore che si tengono in diverse città del mondo. L’evento si terrà alla Convention Tower, del Dubai World Trade Centre presso il Dubai Hub for Made in Italy di Italiacamp, partner del Social Footbal Summit.

“A Story of Sport Transformation” mira a creare un momento di riflessione sul cambiamento e l’evoluzione in corso negli Emirati Arabi Uniti ed in altre aree del Middle East, si legge nel comunicato ufficiale diffuso da SFM. Gli Speaker confermati saranno: H.E. Giuseppe Finocchiaro, Consul General of Italy in Dubai, Valerio Soldani, Direttore Italian Trade Agency Dubai, Fabrizio Puglisi, CEO Juventus Academy, Budreya Faisal Presidente Banaat FC, Greta Nardeschi, Regional Director MENA AC Milan, Guido Fienga, CEO Al Nassr, Michele Napoli CEO RCS Sports e Events DMCC, Matteo Mantovani, Strategic Consultant HQWS.