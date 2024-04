Rifiuta la panchina e non parte con la squadra: il club è una furia

Rifiuta di sedersi in panchina e decide di non partire con la squadra: il club è su tutte le furie, attesi provvedimenti

Una giornata decisiva per coronare una stagione straordinaria. Una giornata a suo modo storica, perché mai il Bayer Leverkusen è riuscito a diventare campione di Germania.

Decisivo per le ‘Aspirine’ il match contro il Werder Brema. Una sfida attesissima per gli uomini di Xabi Alonso, ancora imbattuti tra campionato e coppe in questa stagione. Un’annata straordinaria per il club rossonero e il tecnico spagnolo, che ha deciso di restare anche nella prossima stagione. A far parlare di sé però è Naby Keita, che ha deciso di non essere della partita. Il centrocampista ex Liverpool, una volta saputo che non sarebbe partito titolare, ha deciso di rientrare a Brema.

Lo ha comunicato Clemens Fritz, ex bandiera ed oggi ds del club biancoverde. Dopo aver appreso che il tecnico Marco Friedl non lo avrebbe schierato titolare, Keita ha deciso di non salire sul pullman della squadra e di tornare a Brema. “Naby Keita ha saputo fin dall’inizio che non avrebbe giocato contro il Leverkusen, ha deciso di non salire sull’autobus e di tornare a casa” ha dichiarato Fritz. Il club ora incontrerà il giocatore e il suo entourage: una multa appare scontata. “Parleremo con Keita e il suo agente delle conseguenze e valuteremo come procedere” ha concluso Fritz, certamente scocciato per quanto accaduto.