PIF per l’Inter, è arrivata la decisione del fondo saudita. Importanti aggiornamenti sul futuro del club nerazzurro

Tiene sempre banco in casa Inter la situazione societaria legata al futuro della proprietà e del presidente Steven Zhang. Nelle ultime settimane, in particolare, si è tornato a parlare anche di possibili fondi arabi per il club nerazzurro.

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, però, il soggetto che sarebbe interessato non sarebbe PIF, il fondo sovrano saudita proprietario anche del Newcastle. Ormai da diversi mesi si parlava dei tentativi sauditi di acquistare l’Inter, voci circolate anche nell’ottobre 2021, quando il fondo PIF ha poi completato l’acquisizione del Newcastle.

Inter, PIF vuole ridurre gli investimenti nel calcio: le ultime

Come riferito dal quotidiano, Pif non sembra avere un interesse diretto per club italiani. Il fondo sovrano saudita starebbe cambiando l’approccio nel mondo del calcio e vorrebbe addirittura ridurre gli investimenti.

Nel frattempo, Zhang lavora per tenersi l’Inter: nelle ultime ore è spuntato anche un fondo britannico per un possibile rifinanziamento triennale da circa 400 milioni con tasso di interesse simile al 12% attuale. Il patron nerazzurro vuole proseguire il suo impegno nel club nerazzurro.