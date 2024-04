Inter, riecco Thuram 58 giorni dopo: i tifosi lo coccolano e allontanano il mercato

Si sblocca Marcus Thuram nel match contro il Cagliari: l’attaccante dell’Inter torna al gol dopo quasi due mesi di astinenza

Clima di festa a San Siro con l’Inter sempre più vicina allo scudetto, complice anche il passo falso del Milan nel pomeriggio in casa del Sassuolo.

Clima bollente al Meazza, strapieno come al solito e con oltre 70 mila spettatori presenti nella sfida contro il Cagliari, con l’entusiasmo dei sostenitori nerazzurri che si alza ulteriormente al vantaggio firmato al 12′ da Marcus Thuram. Una liberazione per l’attaccante francese che non segnava da quasi 2 mesi, ovvero dal poker rifilato dalla capolista alla Salernitana lo scorso 16 febbraio. Il figlio d’arte torna a ruggire 58 giorni dopo, sfruttando l’assist al bacio di Sanchez ed esultando sotto la Curva Nord. Per Thuram si tratta del centro numero 13 in stagione, 11° invece in campionato (con a referto anche 9 assist). Il francese classe ’97 ritrova il gol e dedicato l’esultanza a Lautaro Martinez, in tribuna questa sera per squalifica.

Calciomercato Inter, c’è un pericolo per Thuram: la reazione di San Siro

La coppia odierna con Sanchez però funziona, con Thuram che qualche minuto dopo prova a ricambiare il favore nei confronti del cileno.

Il sigillo contro il Cagliari può accendere ulteriormente i rumors sul futuro del numero 9 nerazzurro. L’ex Borussia Monchengladbach potrebbe finire sul mercato a fine stagione se nella sede di Viale della Liberazione arrivasse un’offerta irrinunciabile non inferiore ai 70 milioni di euro da una big europea, fruttando così una super plusvalenza a Marotta e Zhang. Intanto il pubblico di San Siro si coccola Thuram con cori e applausi, sperando che in estate non ci siano sorprese sul conto del francese.