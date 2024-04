HIGHLIGHTS | Il Napoli fa e disfa, Cheddira non perdona: 2-2 tra i fischi del ‘Maradona’

Da pochi istanti si è chiusa la sfida del “Maradona” tra Napoli e Frosinone: match dalle molte emozioni, terminato in parità

In una sfida non banale, il Frosinone riesce a portar via dal “Maradona” un punto importante con il quale muovere la classifica ed agganciare momentaneamente il Verona a quota 27 punti. Il pirotecnico 2-2 è una vera e propria mazzata per il Napoli di Calzona, che non riesce a dare continuità al successo di Monza e frena nuovamente la propria corsa.

E pensare che i padroni di casa erano anche riusciti a sbloccare il risultato grazie a Matteo Politano, che al minuto 16 ha confermato il grande feeling con il gol in una stagione molto importante per l’ex Sassuolo. Il Frosinone, però, non si scompone e continua a proporre il proprio calcio dopo un approccio comunque di personalità. Dopo il rigore sbagliato da Soulé a cavallo della mezz’ora, i ciociari la pareggiano grazie a Cheddira al 50′. L’attaccante ciociaro sfrutta al massimo un errore di Meret in fase di di disimpegno e griffa il momentaneo 1-1.

Napoli-Frosinone, Cheddira show: i ciociari fermano gli Azzurri sul pari

Colpito, il Napoli reagisce subito e si riporta in vantaggio grazie al solito Victor Osimhen. Quello che sembra essere il preludio ad un finale soft, però, apre le porte ad una mezz’ora palpitante. Al minuto 73 è ancora Cheddira, infatti, a sorprendere la difesa del Napoli e a mettere il timbro sul 2-2. Nel finale gli uomini di Di Francesco si rendono nuovamente pericolosi: serve un colpo di reni per Meret per chiudere la porta ed evitare una clamorosa sconfitta.

Nel finale il Napoli prova a riversarsi nell’area di rigore del Frosinone ma si affida ad azioni estemporanee piuttosto che a trame di gioco ragionate. I ciociari chiudono dunque la gara senza particolari affanni, strappando un 2-2 molto importante in chiave classifica. Altro passaggio a vuoto per il Napoli, che dunque dice definitivamente addio al sogno di potersi riattaccare al treno Champions. Nel finale espulso anche Mario Rui per doppia ammonizione.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 82, Milan 68, Juventus 63*, Bologna* 59, Roma 55, Atalanta** 50, Lazio* 49, Napoli 49*, Torino 45*, Fiorentina** e Monza* 43, Genoa 38, Lecce* 32, Cagliari 30, Empoli* e Udinese 28, Verona 27, Frosinone 27*, Sassuolo 25, Salernitana* 15.

*una partita in più

**una partita in meno