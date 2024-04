HIGHLIGHTS | Il Milan si sveglia tardi: col Sassuolo è solo 3-3

Dopo l’Europa League, altro passo falso per il Milan: solo pari con il Sassuolo in una gara con troppe distrazioni

Con la testa, il Milan è rimasto all’Europa League. E i tanti cambi di Pioli in formazione, con il Sassuolo, generano una prestazione insufficiente. Neroverdi a lungo in vantaggio, rimonta solo parziale del Diavolo per un 3-3 che alla fine accontenta solo gli spettatori neutrali.

I rossoneri scendono in campo, di fatto, con dieci minuti di ritardo. Nei quali i padroni di casa si portano sul doppio vantaggio. Apre Pinamonti con stoccata ravvicinata dopo raffinata rifinitura di Thorsvedt con il tacco, concede il bis poco dopo Laurienté che scappa via sulla fascia, si presenta solo davanti a Sportiello e lo batte in due tempi. Il doppio schiaffo risveglia il Milan, che si vede annullare il gol dell’1-2 per un fuorigioco millimetrico sul colpo di testa di Chukwueze e poi la riapre effettivamente con una grande giocata di Leao, che ne salta due e piazza all’angolino. Spingono i rossoneri, che prima dell’intervallo hanno le occasioni per pareggiare, ma Consigli cala la saracinesca in diverse circostanze. In apertura di ripresa, però, gli uomini di Pioli tornano a concedere molto e incassano la terza rete, ancora da Laurienté, che piazza un destro su cui Sportiello non è irresistibile. Ci sarebbe addirittura la chance per la quarta rete, ma Laurienté spreca incredibilmente un contropiede quattro contro due. Sul ribaltamento di fronte, altra sgasata di Leao che favorisce il tap in di Jovic per riaprire ancora la partita. Troverebbe il pari Chukuweze, ma il nigeriano, sfortunatissimo, è ancora in fuorigioco di millimetri. Cala la squadra di Ballardini e serve un miracolo di Consigli per murare Pulisic, a un passo dal 3-3. Soltanto rimandato, perché viene trovato in mischia da Okafor. Il Sassuolo è sulle gambe e sbanda paurosamente, Giroud ha la palla del clamoroso sorpasso ma la manda alta. Rossoneri che alla fine concedono un altro ‘assist’ all’Inter per centrare lo scudetto nel derby, il Sassuolo porta a casa un punto ma rimpiange una vittoria che sembrava a un passo.

SASSUOLO-MILAN 3-3 – 4′ Pinamonti (S), 10′, 53′ Laurienté (S), 20′ Leao (M), 59′ Jovic (M), 84′ Okafor (M)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 82, Milan 69*, Juventus 63*, Bologna* 59, Roma 55, Atalanta** 50, Lazio* 49, Napoli 49*, Torino 45*, Fiorentina** e Monza* 43, Genoa 38, Lecce* 32, Cagliari 30, Empoli* e Udinese 28, Verona 27, Frosinone 27*, Sassuolo 26*, Salernitana* 15.

*una partita in più

**una partita in meno

