Doppia cessione, via due titolarissimi: il Milan si consola con quattro colpi

Il Milan ha già ben chiari i programmi per la prossima sessione di calciomercato: due big potrebbero essere ceduti con la giusta offerta

La stagione del Milan si deciderà praticamente in dieci giorni, tra la corsa scudetto che potrebbe volgere al termine, e non a favore dei rossoneri, e il ritorno dei quarti di finale di Europa League, in cui Stefano Pioli spera di rimontare lo svantaggio subito a San Siro per mano della Roma di Daniele De Rossi.

Per l’estate, però, i programmi sono già ben chiari, almeno sotto il profilo economico, visto che la qualificazione alla prossima Champions League sembra già in ghiaccio. Il Milan ha necessità di portare a termine quattro colpi di medio-alto profilo, che possano entrare ben presto nelle rotazioni dei titolari.

Servirà certamente un nuovo difensore centrale – tra i nomi spicca Alessandro Buongiorno per cui, come vi abbiamo raccontato, è forte la concorrenza dell’Inter. E poi occhio a un mediano che possa garantire fisicità e un buon giro palla, ma soprattutto copertura, lì dove i rossoneri hanno sofferto troppo quest’anno. La priorità, però, resta comunque la prima punta, per cui è già un programma un investimento importanti, e il suo diretto sostituto, se alla fine non dovesse restare Luka Jovic.

Il Milan non ha necessità di cedere, ma due big sono in bilico

Il Milan, quindi, sulla carta non ha bisogno di cedere nessuno, o meglio ha già un tesoretto ben preciso da investire sul calciomercato. Come nel caso di Sandro Tonali, però, la dirigenza si siederà ad ascoltare qualsiasi offerta indecente dovesse arrivare dall’estero e con una piccola preferenza su cui potrebbe dire addio.

Il primo è Mike Maignan, per cui potrebbe essere davvero l’estate della partenza e da cui si potrebbe ricavare una cifra importantissima per le casse societarie. Attenzione anche a Ismael Bennacer, il cui contratto scadrà a giugno 2027 e con un ingaggio molto pesante. Anche in questo caso, nessuno lo tratterrebbe in caso di proposte congrue al suo valore.