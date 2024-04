DIRETTA Serie A, Udinese-Roma: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Bluenergy Arena’ tra l’Udinese di Cioffi e la Roma di De Rossi in tempo reale

La Roma fa visita all’Udinese in Friuli in una gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un momento di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.

I giallorossi di Daniele De Rossi vogliono tenere alta la concentrazione dopo due vittorie importanti e di prestigio: quella dello scorso week end nel derby contro la Lazio e quella in trasferta contro il Milan nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Lo scopo è quello di centrare altri tre punti per continuare la rincorsa al quarto posto e prepararsi al meglio alla gara di ritorno contro i rossoneri di giovedì prossimo. I bianconeri di Gabriele Cioffi, invece, sono reduci dalla sconfitta in pieno recupero contro la capolista Inter. Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, serve un risultato positivo per ripartire nella corsa salvezza. La gara sarà visibile in tv, così come in streaming su pc, smartphone e tablet in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i capitolini hanno avuto la meglio sui friulani con il risultato di 3-1 grazie ai gol di Mancini, Dybala ed El Shaarawy dopo il momentaneo pareggio di Thauvin. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Bluenergy Arena’ tra Udinese e Roma live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Udinese-Roma

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cioffi

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Huijsen, Llorente, N’Dicka; Zalewski, Cristante, Paredes, Angeliño; Baldanzi, Aouar; Lukaku. All. De Rossi

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 82, Milan 69*, Juventus 63*, Bologna* 59, Roma 55, Atalanta** 50, Lazio* 49, Napoli 49*, Torino 45*, Fiorentina** e Monza* 43, Genoa 38, Lecce* 32, Cagliari 30, Empoli* e Udinese 28, Verona 27, Frosinone 27*, Sassuolo 26*, Salernitana* 15.