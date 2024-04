DIRETTA Serie A, Inter-Cagliari 0-0: Match iniziato LIVE

Inter-Cagliari chiude il palinsesto domenicale della 32ª giornata di campionato: calciomercato.it seguirà il match in tempo reale

Dopo la vittoria al fotofinish in casa dell’Udinese, l’Inter affronta questa sera un’altra squadra in lotta per non retrocedere. Nella sfida che chiude il programma domenicale del 32º turno di serie A, i lombardi ospitano infatti il Cagliari. Una sfida da ex per Claudio Ranieri, che dopo l’impresa contro l’Atalanta spera di centrarne un’altra contro una squadra nerazzurra.

Una partita che mette in palio punti importanti soprattutto per la zona retrocessione, ma che i nerazzurri affronteranno anche con il pensiero al derby contro il Milan di lunedì 22 aprile, quando Simone Inzaghi potrà tornare a contare su Benjamin Pavard e Lautaro Martinez, squalificati per la gara odierna. Anche tra i rossoblu, si registrano ben tre assenze per motivi disciplinari: Zito Luvumbo, Nahitan Nandez e Alessandro Deiola, che torneranno a disposizione per la sfida della prossima settimana contro la Juve. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello stadio Meazza.

Formazioni UFFICIALI Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. All. Inzaghi

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Obert; Di Pardo, Makoumbou, Sulemana, Augello; Jankto, Luvumbo; Shomurodov. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 82, Milan 69*, Juventus 63*, Bologna* 59, Roma 55, Atalanta** 50, Lazio* 49, Napoli 49*, Torino 45*, Fiorentina** e Monza* 43, Genoa 38, Lecce* 32, Cagliari 30, Empoli* e Udinese 28, Verona 27, Frosinone 27*, Sassuolo 26*, Salernitana* 15.

* una gara in più

** una gara in meno