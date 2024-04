Ancora guai per Allegri: UFFICIALE arriva l’operazione

Danno e beffa per la Juventus dopo il pari di ieri nel derby contro il Torino. Arriva il bollettino ufficiale su un titolarissimo di Allegri

La Juventus non è riuscita ad andare oltre uno scialbo 0-0 in casa del Torino nel derby della Mole. Un punto per parte che non sembra accontentare nessuno, al netto dell’obiettivo Champions per il quale i bianconeri sono ancora pienamente in linea.

Troppo poco però quanto mostrato dalla truppa di Allegri che ha anche fallito una chance molto importante con Vlahovic nel corso del primo tempo. Al danno dello 0-0 si è aggiunta anche la beffa del problema occorso a Szczesny che come evidenziato da un comunicato sul sito ufficiale della Juventus, in seguito ad uno scontro di gioco, ” ieri sera (13 aprile) al termine della partita è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura delle ossa nasali. L’intervento, eseguito dal dott. Libero Tubino alla presenza del medico sociale Marco Freschi, presso l’ospedale di Chivasso è perfettamente riuscito”.

Il portiere polacco verrà dimesso nelle prossime ore con le condizioni che verranno quotidianamente monitorate.