Ufficializza l’addio: “Avrò la Juve sempre nel cuore”

In casa Juventus torna a parlare Alex Sandro, uno dei leader e veterani dello spogliatoio. Il brasiliano riavvolge il nastro e pensa anche già al prossimo futuro

Dopo il pesantissimo successo contro la Fiorentina oggi torna in campo la Juventus che affronta il Torino nel derby delle ore 18. Un’altra sfida da non fallire per la truppa di Allegri che sembra ormai indirizzata verso la qualificazione Champions, obiettivo minimo stagionale.

A fine annata sarà poi tempo di tirare le somme anche per chi come Alex Sandro difende i colori bianconeri dal 2015. Il brasiliano a fine corsa ha parlato ai microfoni del canale YouTube della Serie A, andando a toccare diversi argomenti: “La proposta della Juventus è stata un brivido, un sogno poter giocare nella squadra più forte al mondo”.

Sul trofeo più bello: “Il primo, dove inizia tutto. Però dico sempre ai giovani, le cose più importanti non sono i trofei, ma le persone che ho conosciuto. Il trofeo più bello alla Juve è tutto questo”.

Calciomercato, Alex Sandro e l’addio alla Juve: “Avrò gli occhi lucidi”

Una grossa fetta della propria vita calcistica Alex Sandro l’ha quindi spesa alla Juventus, creando rapporti fantastici e vivendo momenti di grande soddisfazione, al netto di un finale in cui è inevitabilmente meno presente nelle gerarchie di Allegri.

Proprio sull’allenatore toscano ha speso parole bellissime: “Figura importantissima nella mia carriera, ho imparato tantissimo, dentro e fuori dal campo. Persona che vuole sempre il massimo, non solo dai giocatori, ma delle persone. Sbagliare è normale, ma vuole vedere persone che hanno voglia di fare”.

Tanta ammirazione per Allegri e una fetta di cuore da lasciare alla Juve al momento dell’addio: “Con la mia famiglia sappiamo che arriverà il momento dell’addio o dell’arrivederci, non si sa. Sappiamo che sarà difficile. È dura immaginare la mia vita senza la Juventus. Quando parlerò della Juventus avrò sempre gli occhi lucidi. Qui sono stato benissimo. L’avrò sempre nel mio cuore”.