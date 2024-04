Sostituzione indigesta, la reazione stizzita di Chiesa al momento del cambio

Reazione di Federico Chiesa al momento della sostituzione: il gesto di stizza dell’attaccante per l’ennesimo cambio

La Juventus non va oltre lo 0-0 nel derby contro il Torino. I bianconeri sono partiti bene, poi non sono riusciti a sfruttare le occasioni create e alla fine ne è uscito fuori un pareggio non senza rimpianti.

Nel corso del secondo tempo Massimiliano Allegri ha deciso di provare a dare la scossa alla squadra tirando fuori Federico Chiesa e mandando in campo Yildiz, in uno staffetta ormai tradizionale per l’allenatore bianconero. La sostituzione non è stata però accolto bene dall’attaccante ex Fiorentina che ha lasciato il terreno di gioco a testa bassa.

Il bianconero non voleva uscire in quel momento del match ed ha accolto la sostituzione con perplessità. Al momento di abbandonare il terreno di gioco e sedersi in panchina, Allegri ha provato a rincuorarlo e tra i due c’è stato un mezzo abbraccio. Prima però di accomodarsi vicino agli altri compagni, Chiesa ha gettato via stizzito un oggetto in panchina.

Torino-Juventus, stizza Chiesa alla sostituzione: la reazione è eloquente

Cambio non digerito da parte di Chiesa che ha mostrato tutta la sua insoddisfazione per l’ennesima sostituzione stagionale.

Dopo aver gettato via un oggetto in maniera stizzita, l’attaccante della Juventus si è messo le mani tra i capelli e non ha nascosto la propria delusione per come erano andate le cose. Tra Allegri e Chiesa il rapporto continua a non essere ottimo e questo ha influito anche sulla trattativa per il rinnovo: il calciatore, infatti, ha messo in stand-by le discussioni per capire il futuro dell’allenatore e ora che l’addio del tecnico sembra scontato aumentano le possibilità di una permanenza in bianconero.