“Qualche cessione” Giuntoli allo scoperto sul mercato Juve. E su Allegri…

Le parole del Football director della Juventus prima del derby col Torino

Ci vuole sempre l’interprete per tradurre lo giuntolese. Specie adesso che è chiamato a negare l’innegabile, ovvero il siluramento di Allegri a vantaggio di Thiago Motta, un piano che prenderà corpo a fine stagione a meno di ripensamenti clamorosi. L’investitura di Elkann dà di fatto ufficialmente il via libera alla rivoluzione di Giuntoli, intervenuto a ‘Dazn’ prima del derby col Torino.

“Le parole di Elkann mi hanno fatto piacere e mi lusingano – ha esordito il Football director della Juventus – Per quanto riguarda Manna (destinato al Napoli, ndr), stiamo parlando con lui per capire quale sarà il percorso nel rispetto del nostro club. Siamo molto concentrati sul presente, che è cercare di andare in Champions, di vincere la coppa italia e di abbassare i costi. Futuro Allegri? Sta facendo un lavoro importante coi ragazzi, a fine anno ci sarà una valutazione e ci metteremo seduti con lui. Ha ancora un anno di contratto. Col mister abbiamo parlato di tanti calciatori per il futuro”.

Giuntoli ha almeno confermato che in estate potrebbe essere fatto più di un ‘sacrificio’ sul calciomercato per dare respito al bilancio e finanziare la campagna acquisti: “Il nostro budget sarà determinato dall’entrata in Champions e da qualche vendita, se riusciremo a farla. Siamo arrivati in una situazione delicata e ci vuole pazienza”, ha concluso.