Problemi al ginocchio: a rischio anche il big match con la Roma

Sostituzione per Ferguson che ha lasciato il terreno di gioco a metà ripresa: per il centrocampista scozzese possibile problema al ginocchio

Possibile infortunio per Lewis Ferguson, 24 anni, centrocampista del Bologna. Nel corso della partita contro il Monza, lo scozzese è stato sostituito da Ndoye a metà del secondo tempo.

Il cambio è stato dovuto, probabilmente, da un problema fisico accusato dal calciatore qualche minuto prima. Uscendo dal terreno di gioco, infatti, Ferguson ha spiegato allo staff sanitario del Bologna di aver sentito il ginocchio muoversi.

Il 24enne, ad ogni modo, ha lasciato il terreno di gioco sulle sue gambe, senza che sia stato necessario il supporto. Quando si è avvicinato alla panchina ha mimato il movimento del ginocchio e quindi si è accomodato al fianco dei compagni di squadra per continuare a seguire il match.

Restano ora da valutare le condizioni di Ferguson in vista dei prossimi match del Bologna: la squadra di Thiago Motta è impegnata tra una settimana nello scontro diretto per un piazzamento Champions contro la Roma.

Bologna-Monza, infortunio per Ferguson

Lewis Ferguson quindi sarà valutato dallo staff medico del Bologna nelle prossime ore e si deciderà se effettuerà degli accertamenti per capire l’eventuale problema dello scozzese oppure se potrà tornare subito in campo senza alcun tipo di problema.

Questa è la speranza della formazione rossoblù che vede in Ferguson uno degli artefici principali della cavalcata della squadra di Thiago Motta. Non per niente il suo nome è stato accostato anche alle big italiane con la Juventus (dove probabilmente arriverà l’attuale tecnico bolognese) in prima fila.