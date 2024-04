Maignan salta Sassuolo-Milan: le ultime anche in vista della Roma

Problema fisico alla vigilia per il portiere francese. Ecco tutti i dettagli

Maignan non ci sarà domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo, nel match valevole per la 32esima giornata di Serie A.

Come raccolto da Calciomercato.it, il portiere rossonero si è fermato alla vigilia a causa di un affaticamento muscolare. Al momento le condizioni del francese non preoccupano, a meno di sorprese tornerà a disposizione di Pioli per il ritorno di Europa League con la Roma in programma giovedì sera allo stadio Olimpico. Leao e compagni dovranno recuperare lo 0-1 del Meazza.