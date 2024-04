Maignan per Donnarumma: ribaltone Milan con 65 milioni di euro

Porte girevoli in casa Milan: il doppio affare può coinvolgere presente e passato del club rossonero

Da Mike Maignan a Gianluigi Donnarumma: il Milan potrebbe vivere un’altra estate rovente in ottica calciomercato.

Il calciomercato estivo si avvicina e iniziano le grandi manovre dei top club europei a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. E dalla Francia, in tal senso, i media continuano a parlare di un possibile addio di Gianluigi Donnarumma che potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain dopo tre anni all’ombra della Torre Eiffel. Del resto le critiche ricevute dopo la sfida di Champions League con il Barcellona potrebbe allontanare ulteriormente da Parigi il portiere ex Milan, legato al club transalpino da altri due anni di contratto.

In particolar modo, i media sostengono che il club parigino avrebbe deciso di mettere sul mercato Gianluigi Donnarumma per una cifra che si aggira intorno ai 65 milioni di euro, una decisione voluta dalla società e che sarebbe stata avallata dal tecnico Luis Enrique. Ecco perché il Paris Saint-Germain si starebbe già guardando intorno in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di portare alla corte di Luis Enrique un nuovo portiere capace di difendere i pali del PSG.

Calciomercato Milan, intrigo Donnarumma col Paris Saint-Germain

Sarebbero tre i profili individuati dal Paris Saint-Germain per un eventuale post Donnarumma: tra questi c’è anche Mike Maignan , portiere del Milan e della Nazionale francese. Anche il suo contratto col Milan è in scadenza nel 2026 e il club rossonero potrebbe venderlo a fronte di un’offerta ritenuta congrua.

Oltre all’estremo difensore rossonero, il Paris Saint-Germain monitora altri due profili: il primo è quello di Diogo Costa, 24enne portoghese, tra i punti fermi del Porto e della Nazionale portoghese. Ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2027 e per il PSG potrebbe rappresentare una alternativa di qualità. Sullo sfondo c’è un profilo più giovane, il 23enne georgiano Giorgi Mamardashvili che sta ben figurando in Spagna tra i pali del Valencia. Ha altri tre anni di contratto, viene considerato uno dei migliori portieri del campionato spagnolo e la sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 40 milioni di euro.