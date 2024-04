Milan, notte da incubo: Leao stecca in campo e fuori

Serata da dimenticare per il Milan e Leao contro la Roma nell’andata dei quarti di Europa League: l’attaccante nel mirino della critica e non solo per la prestazione impalpabile di San Siro

Il Milan cade nel primo round dei quarti di Europa League: una Roma autoritaria, grazie al guizzo di Mancini, stende i rossoneri davanti agli oltre 70 mila di San Siro.

Un risultato prezioso in vista del ritorno per la compagine di De Rossi, che adesso balza in pole rispetto ai pronostici della vigilia nel derby europeo contro il ‘Diavolo’. Il tecnico giallorosso ha anestetizzato la corsia sinistra del Milan, con Theo Hernandez e soprattutto Rafael Leao impalpabile nella serata europea. L’asso portoghese era uno dei più attesi della notte del Meazza, ma non è riuscito ad incidere e a far male alla difesa ospite. Svogliato e inconcludente, l’ex Lille ha fatto arrabbiare anche il pubblico di fede milanista che lo ha fischiato all’uscita dal campo. Leao è stato sostituito al 78′ da Pioli con Okafor, tra i fischi sonori di San Siro.

Milan-Roma, dai fischi alla reazione in zona mista: la serata (no) di Leao

Solo la Curva Sud rossonera poco dopo ha difeso e applaudito Leao, che mestamente si è seduto in panchina per seguire le fasi finali del match.

Niente da fare però alla fine per il Milan, che ha anche reclamato un rigore per un presunto fallo di mano di Abraham in area giallorossa. La Roma espugna così il Meazza e tra una settimana i rossoneri di Pioli dovranno cercare di ribaltare il risultato all’Olimpico. Sperando di contare su un Leao in serata, con il portoghese nervoso anche a fine gara dopo la doccia mentre lasciava lo stadio. Passando dalla mixed zone infatti, come documentato dal nostro inviato, Leao si è rivolto in malo modo (probabilmente per un fraintendimento) nei confronti di un giornalista: “Fai bene il tuo lavoro”, si è sfogato l’attaccante, successivamente portato via dal un membro dello staff rossonero. Leao ha lasciato così il Meazza senza fermarsi con i tifosi che gli chiedevano foto e autografi, quasi a voler dimenticare in fretta una serata da incubo per lui e il Milan.