Kean in cima alla lista, la Juventus ha trovato a chi cederlo

La Juventus e Moise Kean potrebbero separarsi, il club bianconero ha trovato un acquirente per l’attaccante

A gennaio è stato vicino a lasciare la Juventus per approdare all’estero. L’affare però non si è concretizzato. Ora però si riaprono le porte di un possibile addio.

Moise Kean aveva scelto l’Atletico Madrid per avere più spazio, giocare di più e sperare di giocarsi una chiamata in vista di Euro 2024. Complice però un infortunio, il club spagnolo aveva rinunciato all’acquisto in prestito dell’attaccante nato a Vercelli e Kean è rimasto in bianconero. Una permanenza che non ha pagato e una stagione piuttosto deludente, soprattutto per quanto riguarda i numeri, visto che Kean non ha ancora siglato una rete tra campionato e Coppa Italia.

Juventus: Kean piace al Siviglia, che segue anche El Bilal Toure

L’interesse nei confronti del giocatore di origini ivoriane non manca e per Kean sembrano riaprirsi le porte di un possibile approdo in Spagna.

‘Fichajes.net’ sottolinea infatti come Kean sia finito nel mirino del Siviglia. Il club andaluso, reduce da una stagione decisamente negativa, è intenzionato a rilanciarsi ed è a caccia in particolare di un attaccante. Kean è uno dei tre profili più graditi nell’ambiente spagnolo. Il giocatore, legato alla Juventus con un contratto fino al 2025, piace molto in casa andalusa per doti tecniche e caratteristiche fisiche. La speranza degli spagnoli sarebbe quella di acquistare il giocatore in prestito con diritto di riscatto, ma il contratto fino al 2025 complica un po’ le cose. Kean dovrebbe rinnovare almeno di una stagione e poi partire.

Il natio di Vercelli non è però l’unico nome che piace al club iberico. Oltre a Kean nella lista della dirigenza ci sono pure Odsonne Edouard, nato nella Guyana Francese e in forza al Crystal Palace ed El Bilal Toure, maliano che l’Atalanta ha pagato quasi 30 milioni di euro. Il classe 2001 ha fino ad ora avuto poco spazio, complice anche un grave infortunio da cui è guarito solo a gennaio. Gli spagnoli sperano di poterlo acquistare con la stessa formula, quella del prestito con diritto di riscatto, ma bisognerà capire quelli che sono i piani dei nerazzurri, che potrebbero decidere di confermare il giocatore vista anche la sfortuna che lo ha colpito nella sua prima stagione bergamasca.