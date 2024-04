HIGHLIGHTS Torino-Juventus: espulsione e sangue, il derby si tinge di rosso

Termina in parità il derby della Mole: nessun gol nella sfida delle 18 tra Torino e Juventus

Tanta intensità ma nessun gol nel derby della Mole tra Torino e Juventus: occasioni sprecate da ambo i lati.

In avvio di partita è la Juventus a condurre il gioco e dopo sette minuti i bianconeri hanno l’occasione per sbloccare il risultato: ripartenza gestita alla perfezione dai bianconeri con Chiesa che dalla destra crossa al centro per Vlahovic che in corsa ma da posizione ottimale calcia sul palo a portiere battuto.

Juventus nuovamente vicina al gol poco dopo la mezz’ora, con Gatti che si libera di Vlasic per poi crossare al centro dove Vlahovic controlla e calcia, trovando l’ottima risposta di Milinkovic-Savic. Primo squillo del Torino poco prima dell’intervallo, con Bellanova a crossare per Vlasic che di testa non trova lo specchio della porta.

Torino-Juventus: highlights, tabellino e classifica

Torino più vivo nella ripresa: dopo appena due minuti l’arbitro Maresca annulla un gol ai granata, con Zapata a depositare in porta un pallone vagante, ma al termine di un’azione macchiata dal fallo di Bellanova su Kostic. Tutto buono, invece, al 60′ quando Sanabria colpisce di testa da posizione ravvicinata, trovando un’ottima risposta di Szczesny. Brividi bianconeri nel finale – dopo l’espulsione di Ivan Juric per proteste – con un colpo di testa di Lazaro terminato di poco sopra la traversa dopo un bel cross di Linetty dalla sinistra.

TORINO-JUVENTUS 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 82, Milan 68, Juventus 60*, Bologna 58, Roma 55, Atalanta** 50, Lazio* 49, Napoli 48, Torino 45*, Fiorentina** 43, Monza 42, Genoa 38, Lecce* 32, Cagliari 30, Empoli* e Udinese 28, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana* 15.

*una partita in più

**una partita in meno

