DIRETTA Serie A, derby Torino-Juventus: le formazioni ufficiali | LIVE

Calciomercato.it vi offre il derby dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Juric e la Juventus di Allegri in tempo reale

Il Torino e la Juventus si affrontano nel derby della Mole valido come secondo anticipo del sabato per la 32esima giornata del campionato di Serie A, 13esimo turno del girone di ritorno. Una stracittadina che mette in palio molto più dei tre punti in classifica che sarà diretta dall’arbitro Maresca della sezione di Napoli.

Da un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, tornati al successo domenica scorsa dopo aver raccolto 2 punti in quattro partite, vogliono dare seguito alla vittoria ottenuta contro la Fiorentina. L’obiettivo è quello di arrivare il primo possibile all’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League e di provare a insidiare il secondo posto del Milan, impegnato domani contro il Sassuolo. Dall’altro lato i granata di Ivan Juric, che invece sono reduci dal ko esterno contro l’Empoli che ha compromesso le speranze di arrivare alla zona Conference, sognano di dare una gioia ai loro tifosi a nove anni dall’ultimo derby vinto. La gara sarà trasmessa in tv, ma anche su pc, smartphone e tablet in streaming solamente sulla app di Dazn. All’andata la Juve si è imposta con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Gatti e di Milik. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ tra Torino e Juventus live in tempo reale.

Formazioni ufficiali derby Torino-Juve

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 82, Milan 68, Juventus 59, Bologna 58, Roma 55, Atalanta** 50, Lazio* 49, Napoli 48, Torino 44, Fiorentina** 43, Monza 42, Genoa 38, Lecce* 32, Cagliari 30, Empoli* e Udinese 28, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana* 15.

*una partita in più

**una partita in meno