Giuntoli scatenato: sorpasso all’Inter e tre colpi gratis

La Juventus ha già iniziato le mosse per la prossima stagione: non solo Felipe Anderson sulla lista di Giuntoli per i parametri zero

Pieno poteri nell’area sportiva a Cristiano Giuntoli: l’investitura è arrivata direttamente da John Elkann, che punta sul dirigente ex Napoli per ritornare al vertice del calcio italiano.

La Juventus si sta muovendo alacremente sul mercato per pianificare la prossima stagione, in attesa di capire ovviamente quale sarà la scelta definitiva su Massimiliano Allegri che, ad oggi, va verso il divorzio con la ‘Vecchia Signora’. Giuntoli ha un pallino fisso come Koopmeiners per il centrocampo e nelle prossime settimane capirà se ci sarà margine – sempre a centrocampo – per l’eventuale rinnovo di Rabiot. La Juve pensa di sacrificare anche qualche giovane (Soulé, Huijsen o Iling) per finanziare le operazioni in entrata e intanto sonda diversi profili in scadenza il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Juventus, non solo Felipe Anderson: anche Hermoso e Patino nella lista di Giuntoli

Tra questi è calda la pista che porta a Felipe Anderson, con Giuntoli vicino a chiudere per l’arrivo a parametro zero del brasiliano in forza alla Lazio.

I discorsi sono avanzati per il 31enne esterno, ieri autore di una doppietta contro la Salernitana e fischiato dai tifosi biancocelesti. L’addio alla Lazio è prossimo, con Felipe Anderson che non rinnoverà il contratto con il sodalizio del patron Lotito. All’estero invece la dirigenza della Continassa resta vigile su due profili: Patino ed Hermoso. Il giovane centrocampista inglese si svincolerà, a meno di sorprese, dall’Arsenal e interessa da tempo alla Juventus. Concorrenza Fulham e dalle rivali Inter e Milan per Patino, così come i nerazzurri sono forti anche su Hermoso. Il difensore ha deciso di non continuare la sua avventura all’Atletico Madrid e stuzzica la fantasia dei bianconeri, che cercheranno il sorpasso sull’ex Marotta per lo spagnolo. La sfida di Giuntoli è lanciata, con un occhio di riguardo anche alle occasioni low cost.