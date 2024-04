Colpo di Zapata a Gatti, ecco perché il VAR non può intervenire

Polemiche nel primo tempo del derby tra Torino e Juventus: fa discutere il colpo di Duvan Zapata a Federico Gatti

Ha fatto discutere il contatto tra Duvan Zapata a Federico Gatti nel primo tempo di Torino-Juventus: il Var, però, non poteva intervenire.

Come di consueto, il derby tra Torino e Juventus è una partita intensa e ricca di tensione. Sempre alta la posta in palio, non solo per i rispettivi obiettivi delle due squadre, ma anche e soprattutto per la storica rivalità tra le due squadre torinesi che rende questa partita sempre affascinante e carica di significato.

Anche oggi, in occasione del match valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A, la partita tra Torino e Juventus ha dato spazio a tanti contrasti, non senza polemiche. In particolar modo, l’arbitro Maresca ha interrotto il gioco dopo diciotto minuti dopo aver notato Federico Gatti a terra: il difensore bianconero era stato colpito dall’attaccante avversario Duvan Zapata

Torino-Juventus, il caso Zapata-Gatti e il mancato intervento del Var

Un colpo apparentemente proibito quello che l’attaccante del Torino ha rifilato a Federico Gatti, caduto a terra dopo il colpo all’altezza dello stomaco.

Il gioco è ripreso dopo due minuti, senza alcun provvedimento da parte dell’arbitro Maresca che prima di far riprendere il gioco ha fatto da paciere tra i protagonisti dell’episodio. I tifosi della Juventus invocavano un intervento del Var, ma secondo quanto previsto dal regolamento, la tecnologia non poteva intervenire.

Questo perché le immagini non mostrano se si è trattato di un vero e proprio pugno o di una semplice sbracciata, non mostrando con esattezza la mano aperta o chiusa dell’attaccante granata. Ecco perché è stata esclusa la condotta violenta: Zapata poteva essere ammonito per comportamento antisportivo, ma da protocollo il Var può intervenire solo in caso di espulsione diretta.