Blitz ultras Juve a Superga, arriva la condanna UFFICIALE del club

Ore precedenti al derby tra Torino e Juventus rese tese da un blitz degli ultras bianconeri a Superga: il club condanna l’accaduto

Poche ore al derby della Mole tra Torino e Juventus, che come al solito si annuncia vibrante e denso di emozioni. Ma è polemica per quanto accaduto questa notte alla basilica di Superga, luogo notoriamente simbolico per il tifo granata.

Gli ultras bianconeri del gruppo ‘Drughi’ si sono recati alla basilica con un vero e proprio blitz srotolando uno striscione di sfida: “Dal 1897 la vera storia di Torino siamo noi“. A corredo, l’immagine di una zebra nei panni del ‘Mata-Toro’. Un gesto che ha fatto infuriare, logicamente, l’ambiente granata e che è stato stigmatizzato anche dalla stessa Juventus. Il club, sui propri canali ufficiali social, ha diramato questo messaggio, dissociandosi dalla condotta dei propri tifosi e condannandola: “La mancanza di rispetto verso luoghi di memoria storica e insulti gratuiti presso luoghi istituzionali sono entrambe manifestazioni che condanniamo e che si commentano da sole”.