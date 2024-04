Thuram venduto a 80 milioni: l’Inter ne prende quattro

L’Inter potrebbe sacrificare Thuram sul mercato in caso di offerta irrinunciabile: super tesoretto e quattro acquisti per la dirigenza nerazzurra

A secco da quasi due mesi, Marcus Thuram va a caccia del gol perduto nel match di domenica sera in campionato contro il Cagliari.

L’attaccante francese è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata dei nerazzurri, sempre più vicini allo scudetto e che potrebbero festeggiare la seconda stella già il 22 aprile nel derby con il Milan. Thuram fu decisivo all’andata contro i cugini rossoneri con una rete di rara bellezza e finora ha messo a referto 10 gol e altrettanti assist in tutte le competizioni. Malgrado il periodo di appannamento l’ex Borussia Monchengladbach rimane anche al centro dei rumors di mercato, specialmente del Paris Saint-Germain che lo ha messo nella lista dei candidati per il post Mbappe, quest’ultimo destinato al matrimonio con il Real Madrid.

Calciomercato Inter, super tesoretto con l’addio di Thuram

L’Inter ha migliorato le proprie finanze nell’ultimo anno e avrà meno perdite a bilancio, così non sarà costretta come in precedenza a sacrificare qualche big di spicco.

Se dovesse però arrivare un’offerta irrinunciabile per Thuram, nell’ordine, degli 80 milioni, Marotta e Ausilio saranno ‘costretti’ a prendere in considerazione anche perché realizzerebbero una plusvalenza secca sul francese visto che lo scorso luglio è sbarcato a parametro zero a Milano. E il super tesoretto dell’attaccante potrebbe essere eventualmente sfruttato per alcune operazioni in entrata e completare ulteriormente la rosa di Simone Inzaghi. In attacco il sostituto, anche se con altre caratteristiche, potrebbe essere così Gudmundsson, mentre in difesa l’Inter avrebbe i fondi per strappare al Torino e alla concorrenza Buongiorno. La dirigenza di Viale della Liberazione, inoltre, accelererebbe per Bento tra i pali come vice Sommer e sulla destra (con l’addio di Dumfries) penserebbe a uno tra Wan-Bissaka e Kayode.