Sanchez via dall’Inter gratis, può vestire bianconero

Addio a fine stagione: può lasciare l’Inter gratis e vestire la maglia bianconera

Un nuovo addio all’Inter alla fine della stagione. Il club nerazzurro, ad un passo dal vincere il suo ventesimo scudetto, ma nel frattempo sta già guardando al futuro. Per la prossima stagione, la società meneghina avrebbe già infatti bloccato sia Piotr Zielinski che Mehdi Taremi.

Con l’iraniano l’attacco dell’Inter avrebbe dunque un nuovo innesto di grande peso, ma a questo punto è possibile che uno tra Marko Arnautovic e Alexis Sanchez possa lasciare la società nerazzurra. E il cileno sembra essere un grande indiziato, visto anche il contratto che scadrà a fine stagione. E le pretendenti non mancano, anche in Serie A.

Inter, Sanchez può salutare e tornare all’Udinese

Per Sanchez, dopo il ritorno all’Inter, potrebbe profilarsi un altro ritorno in Serie A. Il cileno potrebbe infatti riabbracciare il club che lo ha lanciato in Europa e con cui ha assaggiato per primo il palcoscenico delle coppe europee: l’Udinese.

‘Tuttosport’ sottolinea infatti come il feeling tra il cileno e il popolo friulano sia ancora molto forte. In occasione del posticipo di lunedì scorso proprio tra Udinese ed Inter, il classe 1988 si è fatto nuovamente apprezzare per il rispetto portato alla maglia e ai tifosi dell’Udinese, non partecipando ai festeggiamenti nerazzurri in occasione del successo. Il cileno ha un posto speciale nel cuore dei tifosi friulani che sognano un suo ritorno a Udine. Il giocatore sudamericano avrebbe pure ricevuto la richiesta dei tifosi friulani di chiudere la carriera in bianconero. A giugno il cileno sarà svincolato. A questo punto la palla passerebbe alla famiglia Pozzo, che potrebbe pensare ad un suo ingaggio a costo zero. Anche se in primis la società deve pensare a raggiungere la salvezza.