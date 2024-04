Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 aprile

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 12 aprile 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 12 aprile 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Mitica dea”. Atalanta boom a Liverpool: 3-0. Canta Roma: Milan al buio, ora sono guai. Fiorentina contro un muro: è tutto in gioco.

Così apre il Corriere dello Sport: “Mitici”. Mancini immenso, gol anche al Milan. Gasp cancella Klopp. Elkann saluta Max. Conference: la Fiorentina pareggia (0-0) in casa del Viktoria. Patric senza limiti: Via chi non è adatto.

L’apertura di Tuttosport: “Il mio derby mozzafiato”. Domani Toro-Juve: Gatti esclusivo. La Dea di Anfield. Mancini colpisce: il Milan sbatte sulla traversa e un rigore. Quelle parole di Elkann. Agroppi: “Cairo, mai più triennali. E poi il Toro si allena gratis”.