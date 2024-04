HIGHLIGHTS | Felipe Anderson show, Salernitana sempre più nel baratro

La Lazio trionfa all’Olimpico e supera la Salernitana con un sonoro 4-1: campani sempre più verso la Serie B

Dopo la sconfitta nel derby, la Lazio si rilancia e rifila un poker alla Salernitana, sempre più ormai prossima alla retrocessione in Serie B. Per Tudor è la seconda vittoria alla guida dei biancocelesti.

I biancocelesti archiviano la pratica già nel primo tempo con un Felipe Anderson in grande forma e autore di una doppietta. Il brasiliano apre le marcature dopo 7 minuti e dopo neppure 15 minuti i padroni di casa sono già avanti di due gol, con Vecino che ribadisce in rete la sfera dopo un goffo tentativo di liberazione da parte di Gyomber. Tchaouna però accorcia subito le distanze e di testa firma il gol del momentaneo 2-1. Per i campani si tratta però di uno dei pochi squilli e la gara torna subito nelle mani dei biancocelsti, che con il proprio numero 7 trovano il 3-1 con cui si chiude la prima frazione.

Nella ripresa la Lazio gestisce la gara e Luis Alberto sfiora il poker ad inizio ripresa, ma è molto bravo Costil a negargli la via del gol. Gol che arriva nel finale con Isaksen, appena entrato in campo, che ben servito da Rovella scarica in rete il destro del 4-1 definitivo. Una vittoria che porta la Lazio a 6 punti dal quinto posto e una sconfitta che porta la Salernitana sempre più sul baratro della Serie B.

Lazio-Salernitana 4-1

Marcatori: Felipe Anderson (L) 7′ e 35′, Vecino (L) 14′, Tchaouna (S) 16′, Isaksen (L) 87′

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 82, Milan 68, Juventus 59, Bologna 58, Roma 55, Atalanta** 50, Lazio* 49, Napoli 48, Torino 44, Fiorentina** 43, Monza 42, Genoa 38, Cagliari 30, Lecce 29, Empoli e Udinese 28, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana* 15.

*una partita in più

**una partita in meno