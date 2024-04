DIRETTA Serie A, Lazio-Salernitana 2-1 | Uno due Anderson-Vecino, ma Tchaouna la riapre subito! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Tudor e la Salernitana di Colantuono in tempo reale

La Lazio ospita la Salernitana a Roma nell’anticipo del venerdì che apre la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che stanno fallendo nel centrare gli obiettivi di inizio stagione che sarà diretta dall’arbitro Zufferli della sezione di Udine.

I biancocelesti di Igor Tudor sono reduci da due sconfitte molto pesanti: quella dell’andata contro la Juventus che rischia di estrometterli dalla Coppa Italia e quella nel derby contro la Roma che li allontana dalle zone nobili della classifica. L’obiettivo è quello di tornare subito alla vittoria per tentare una clamorosa rimonta in chiave quinto posto che potrebbe valere la qualificazione alla prossima Champions League. I granata di Stefano Colantuono, che invece vengono dal pareggio in extremis contro il Sassuolo, si trovano a 12 punti dalla quota salvezza e sognano un colpaccio esterno per provare una scalata alla quartultima posizione che avrebbe del miracoloso. La partita sarà trasmessa in tv, così come in streaming su pc, smartphone e tablet soltanto sulla app di Dazn. All’andata i campani si sono imposti con il punteggio di 2-1 in rimonta con i gol di Kastanos e Candreva dopo il rigore di Immobile. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Salernitana live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Salernitana

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Gyomber, Boateng, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Maggiore, Bradarci; Tchaouna, Candreva; Ikwuemesi. All. Colantuono

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 82, Milan 68, Juventus 59, Bologna 58, Roma 55, Atalanta* 50, Napoli 48, Lazio 46, Torino 44, Fiorentina* 43, Monza 42, Genoa 38, Cagliari 30, Lecce 29, Empoli e Udinese 28, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana 15.

*una partita in meno