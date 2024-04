Scartato Conte, la Juventus ha il nuovo allenatore: c’è già l’accordo

Dopo le parole di John Elkann il futuro della Juventus sembra chiaro ed emerge anche l’accordo con il nuovo allenatore: Conte scartato

“Sarà Giuntoli a plasmare il futuro della Juventus“. Parole di John Elkann, Ceo di Exor, presenti nella lettera agli azionisti dove si parla anche del futuro del club bianconero.

Un futuro che sarà affidato alle scelte dell’attuale Football Director che è già al lavoro per costruire la squadra che, dopo l’ormai quasi certo ritorno in Champions, dovrà riportare un titolo in bianconero. Un’impresa che passa da un primo fondamentale tassello: il nuovo allenatore.

Per Allegri ormai siamo ai saluti finali e Giuntoli ha il compito di scegliere il tecnico con cui far partire il nuovo progetto. Proprio le parole di Elkann lasciano propendere per una particolare scelta in panchina. A dire la sua visione sulle dichiarazioni del Ceo di Exor è Maurizio Pistocchi su X, parlando di un accordo ormai già trovato con il nuovo allenatore.

Calciomercato Juventus, Motta in panchina: scelta fatta

Stando a quanto scritto sul social da Pistocchi “L’endorsement di Elkann a Giuntoli ha un significato che va oltre le parole: è un’investitura e una responsabilità”.

Questo perché fa capire che “toccherà al ds la scelta del nuovo tecnico”, una scelta che – secondo il giornalista “è già stata fatta: con Thiago Motta c’è già l’accordo”. Con il nuovo allenatore si procederà con un progetto incentrato su due cardini: “La nuova Juventus punterà sui giovani – spiega Pistocchi – e su scelte economicamente sostenibili”.

Un ragionamento al quale fa seguito un altro, relativo al futuro di Antonio Conte: secondo Pistocchi, infatti, “l’alternativa Conte, sulla quale si muove da mesi Calvo, con contatti quasi quotidiani, è stata scartata”. Niente ritorno in bianconero quindi per il tecnico pugliese che deve dare una risposta al forcing del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che da tempo gli chiede di accettare la panchina azzurra.

Per la Juventus, invece, l’eventuale arrivo di Thiago Motta potrebbe essere il preludio ad un asse con il Bologna: Calafiori e Ferguson gli obiettivi in rossoblù della società piemontese.