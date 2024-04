Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’11 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 11 aprile 2024

L’apertura de ‘La Gazzetta dello Sport‘ e del ‘Corriere dello Sport‘ è dedicata ad Europa e Conference League. Tornano protagoniste in Europa anche le quattro squadre italiane ancora in corsa: l’Atalanta sfida il Liverpool di Klopp, Fiorentina contro il Viktoria Plzen in Conference. Il focus, però, è sul derby italiano Milan-Roma, con l’andata in programma a San Siro.

Su ‘Tuttosport‘, invece, la prima pagina è dedicata al mercato della Juventus. Dopo Felipe Anderso, ormai ad un passo, la priorità è rappresentata da Zirkzee per l’attacco bianconero, e non solo.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri dell’11 aprile 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, giovedì 11 aprile 2024.

All’estero le prime pagine sono tutte per il mercoledì di Champions League, soprattutto in Francia, Spagna e Germania. Il Barcellona vince a Parigi e si porta in vantaggio nel doppio confronto con il PSG, successo anche per l’Atletico Madrid ma il Borussia Dortmund è ancora vivo.