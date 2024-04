Non c’è altra strada che l’esonero: ‘coinvolte’ Juventus e Napoli

La società riflette sull’esonero dell’allenatore al termine della stagione: una scelta che coinvolge anche Juventus e Napoli, il motivo

Sarà l’estate dei grandi cambiamenti in panchina. Dall’Inghilterra alla Germania, dalla Spagna all’Italia, non c’è campionato in cui almeno una big non deve cambiare l’allenatore al termine di questa stagione.

Una situazione che renderà bollente l’estate del pallone con tanti nomi contesi e la necessità di non sbagliare la scelta. Un intreccio che coinvolgerà più società e tanti allenatori. Tra gli allenatori in bilico c’è anche ten Hag che al Manchester United non ha convinto. Il sesto posto in classifica rende traballante la sua posizione e il rischio esonero è ancora più alto ora che in società è entrato anche Ratcliffe.

Da tempo si parla del nuovo socio che, dopo aver messo le mani sull’organizzazione societaria, vuole anche cambiare in panchina. Stando a quanto riferisce ‘Football Insider’, le riflessioni sono tutt’ora in corso e la voglia di procedere con l’esonero cresce, con un aspetto che potrebbe però far rimandare tutto di un anno.

Calciomercato, ten Hag si può salvare grazie a Juventus e Napoli

Il portale ricorda anche i tanti club che sono alla ricerca di un nuovo allenatore, tra i quali cita anche Napoli e Juventus, con i bianconeri che puntano Thiago Motta e gli azzurri Conte.

Una situazione che rende complicato individuare il giusto tecnico, vista la grande concorrenza che ci sarebbe sui nomi più importanti. Ecco allora che i Red Devils potrebbero andare controcorrente e confermare la fiducia a ten Hag almeno per un altro anno. Una sorta di ultima occasione, attendendo un’estate un po’ più tranquilla sul fronte panchine, con magari la possibilità che qualche tecnico ora occupato tra un anno possa scegliere un nuovo club.