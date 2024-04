Milan-Roma, che tegola: il derby italiano perde un protagonista assoluto per il ritorno

Verso la fine del primo tempo arriva il giallo che costringerà un titolarissimo a saltare la sfida di ritorno

Il primo tempo di Milan-Roma è stato a dir poco vibrante, con occasioni e capovolgimenti di fronte e la Roma che ha capitalizzato al meglio un calcio piazzato con la zuccata di Gianluca Mancini. Ancora lui, dopo aver deciso il derby, a segnare un gol di una pesantezza inaudita. Un big match che si vive su due gare, ma con il pericolo concreto di perdere qualche protagonista per il ritorno causa squalifica.

Come è successo al 38′ con Bryan Cristante, che stava rischiando da qualche minuto e alla fine Turpin gli ha sventolato il giallo. Il numero 4 giallorosso era diffidato e per questo salterà la sfida dell’Olimpico tra sette giorni. Una brutta tegola per De Rossi, ma il rischio per i big non finisce qui. Oltre a Cristante, tra l’altro cresciuto in rossonero, sono altri sei i giocatori diffidati: Maignan, Leao, Calabria, Musah, Paredes e Spinazzola. Tutti titolari, ad eccezione dell’ex Valencia. Potrà esserre una chiave nell’ottica dei 180 minuti.