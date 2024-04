Milan o ritorno clamoroso: l’annuncio pazzesco su Sarri

Le ultime di calciomercato sul futuro del tecnico ex Lazio nella diretta Twitch di Tv Play

Negli ultimi giorni il nome di Sarri è tornato alla ribalta. Il fresco ex tecnico della Lazio ha detto no alla Premier, nello specifico al Nottingham Forest, e allo Spartak Mosca. A proposito del rifiuto al club russo, il giornalista Maxim Nikitin di ‘Championat’ sostiene che il 65enne ha detto no perché già accordatosi con un altro club. E che club, perché si tratterebbe del Milan.

“Per quanto ne so – le parole di Nikitin – Sarri ha detto questo ai dirigenti dello Spartak: ‘Ragazzi, in estate guiderò il Milan’”. La notizia ha fatto piuttosto rumore, ad oggi però i rossoneri sembrano orientati a confermare Stefano Pioli. E sull’ipotesi Sarri non sono giunte conferme.

Ma allora dove potrebbe essere il futuro del tecnico toscano? Intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play, Carmine Gautieri ha lanciato la clamorosa pista Napoli: “Vedrei bene un ritorno di Sarri in azzurro – le parole dell’allenatore con un passato da calciatore della Roma – Conosce benissimo l’ambiente, poi bisogna capire anche quanto voglia spendere il presidente De Laurentiis (che adesso sta provando il tutto per tutto per Conte, ndr). Sarri conosce la piazza e migliora i giocatori”.