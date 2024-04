Sarri rifiuta l’offerta dello Spartak Mosca: ‘In estate allenerò il Milan’

Torna in auge il nome di Maurizio Sarri dopo la conclusione della sua avventura alla Lazio. L’allenatore ex anche di Napoli e Juventus potrebbe finire in un’altra big

In casa Lazio è iniziata da una manciata di settimane una nuova era sotto la guida tecnica di Igor Tudor dopo l’addio di Maurizio Sarri, e passando per un brevissimo regno di Martusciello. I biancocelesti hanno voltato pagina, ma l’ex allenatore potrebbe presto tornare in corsa per la panchina di una big.

Sarri ha già avuto modo di sedere su panchine prestigiose di Serie A come quelle di Napoli, Juventus e la stessa Lazio, con fortune alterne ma sempre con una chiara impronta di gioco che ha reso riconoscibile ovunque, tanto in Italia quanto all’estero, il lavoro del tecnico toscano.

Al netto del recente addio alla capitale non è però da escludere un rientro in corsa in Serie A già a stretto giro. Un indizio interessante arriva dalla Russia dove il portale ‘Championat’ quest’oggi ha dato spazio proprio al nome di Maurizio Sarri nell’ambito della corsa alla panchina dello Spartak Mosca, evidenziando però come il classe 1959 abbia declinato la proposta proprio perchè sul tavolo avrebbe pronta un’altra strada.

Calciomercato Milan, bomba Sarri: rifiuta lo Spartak per i rossoneri

Il giornalista Maxim Nikitin è entrato quindi nel dettaglio della vicenda andando ad associare in modo forte e netto il nome di Sarri al Milan, guidato attualmente da Stefano Pioli.

Il collega ha infatti evidenziato come l’elenco dei potenziali allenatori dello Spartak sia ampio e ci sarebbero nomi interessanti come ad esempio Maurizio Sarri. Nikitin ha quindi detto: “Era effettivamente sulla lista perché ora attualmente non lavora ma, che io sappia, Sarri ha detto: ‘Ragazzi, in estate guiderò il Milan’. E lo Spartak è meno interessante per lui”.

Secondo quanto rimbalza dalla Russia quindi nel futuro dell’ex Lazio potrebbe esserci presto un’altra big del campionato italiano, quel Milan che proprio nelle ultime settimane ha ritrovato un passo importante raccogliendo il secondo posto in classifica, in attesa di capire come si concluderà il percorso in Europa League.