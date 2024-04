Infortunio nella rifinitura, salta il big match di Europa League

Problema fisico poco prima dell’inizio del match di Europa League: costretto a saltare il big match per un risentimento muscolare

La brutta notizia arriva a poche ore dal fischio d’inizio di uno dei match più attesi di Europa League. Riguarda l’Atalanta, attesa dalla sfida contro il Liverpool di Jurgen Klopp: i bergamaschi dovranno fare a meno di Sead Kolasinac, infortunatosi durante l’allenamento di rifinitura.

Il calciatore bosniaco ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro e non potrà far parte della formazione che scenderà in campo questa sera all’Anfield Road. Ancora non chiari i tempi di recupero: tutto sarà meglio definito nei prossimi giorni quando il 30enne si sottoporrà agli accertamenti diagnostici che valuteranno l’entità del problema e quindi quando potrà rientrare in campo.

Intanto Gasperini per la sfida contro il Liverpool ha intenzione di mandare in campo questo undici: Musso; Toloi, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, Scamacca.

Salvo sorprese, invece, il Liverpool risponderà schierando questa formazione: Kelleher; Bradley, Konaté, van Dijk, Gomez; Elliott, Mac Allister, Jones; Salah, Gakpo, Diaz