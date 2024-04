“È una pippa, non è da grande squadra”: duro attacco dopo il derby

È passata quasi una settimana, ma il derby della capitale continua a tener banco: pesanti critiche a un centrocampista della Lazio

Pesanti e feroci critiche a un giocatore di proprietà della Lazio che la scorsa settimana ha affrontato la Roma nel derby deciso da un gol di Gianluca Mancini.

Sono passati sei anni da quando Radja Nainggolan ha lasciato la Roma, club di cui ha vestito la maglia dal 2014 al 2018, raccogliendo 155 gettoni di presenza in giallorosso, impreziositi da ventotto gol realizzati all’ombra del Colosseo. E dopo le esperienze con le maglie di Inter, Cagliari, Anversa e Spal, il centrocampista belga non ha mai dimenticato il rapporto con la Roma e soprattutto con la sua tifoseria.

È quanto ha evidenziato nel corso di un intervento nella trasmissione Twitch Vox To Box sul canale Controcalcio, senza lesinare frecciatine agli eterni rivali della Lazio, soprattutto nella settimana successiva al derby dello stadio Olimpico dove sabato scorso la squadra di Daniele De Rossi – ex compagno di squadra e allenatore di Nainggolan alla Spal – si è imposta per 1-0 con un gol realizzato da Gianluca Mancini.

Roma-Lazio, l’attacco di Nainggolan a Guendouzi

Nel corso del suo intervento, Radja Nainggolan ha elogiato il momento della Roma che “sta bene”, definendo la squadra di Daniele De Rossi come “un bel martello da battere”.

Radja Nainggolan si è poi soffermato su Mattéo Guendouzi, definendolo “una pippa” e sostenendo che “sa solo correre”. Poi la critica alla Lazio: “Hanno dato via Milinkovic-Savic e lo hanno rimpiazzato con lui”. Poi un nuovo attacco al centrocampista francese: “Non è veloce, la resistenza serve per chi fanno atletica”.

Secondo Nainggolan, l’ex Olympique Marsiglia non si tratterebbe di un giocatore “da Lazio, non è da grande squadra”. Al suo posto, il Ninja prenderebbe “Duncan della Fiorentina” perché “Guendouzi non è un giocatore forte, non è scarso, ma è un giocatore normale, ve ne dico altri 12 almeno più forti di lui in Serie A”.