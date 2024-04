DIRETTA Milan-Roma, De Rossi: “Volevo assolutamente tornare a San Siro” LIVE

Daniele De Rossi prende la parola alla vigilia della sfida di Europa League a San Siro contro il Milan: le sue attesissime parole

Ci siamo. Il derby italiano di Europa League è alle porte e domani sera a San Siro ci sarà il primo atto tra Milan e Roma, nella doppia sfida che vale una semifinale. Per De Rossi è ovviamente la prima sfida del genere in campo internazionale, ha già superato due turni, affronterà quello che è stato l’ultimo avversario di Jose Mourinho sulla panchina giallorossa. Ma che spera per lui possa essere invece una finestra sul futuro.

Anche se la testa è tutta concentrata solo ed esclusivamente sul campo e su questi mesi finali della stagione. Dallo stadio di San Siro, Daniele De Rossi prende la parola in conferenza stampa – insieme a Paulo Dybala – per presentare la supersfida con i rossoneri di Pioli. Su Calciomercato.it la diretta scritta dalle 19.15 e lo streaming live sui nostri canali social.

“Era lo stadio che volevo visitare di nuovo, mi era dispiaciuto che avessimo già giocato fuori con Inter e Milan, poi il fato e il nostro percorso ci ha permesso di tornare qui nello stadio che mi trasmette di più, a parte gli stadi che sento miei in Italia e in Argentina. Un posto che trasuda gloria, questa gente ha visto grandi notti e grandi calciatori, siamo contenti di stare qui”.

Meglio la prima in casa o in trasferta? “Col fatto che non esistono i gol dopi in trasferta il divario tra casa e trasferta il divario si è assottigliato, dobbiamo preparare la partita sapendo che ce ne sono due”.

